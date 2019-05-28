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Малиновский: Сборная Украины способна решать высокие задачи

16:07 57 Читати українською
Малиновский: Сборная Украины способна решать высокие задачи
Руслан Малиновский / УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Сербии, который состоится 7 июня на Арене Львов.

 

"Будет тяжелая игра. Но мы должны сыграть так, как мы умеем, а там уже будет видно, каким будет результат в конце матча. У нас хорошая команда, квалифицированный состав, все знают что делать.

Малиновский рассказал о деталях своего потенциального трансфера

Тренерский штаб в любом случае покажет, как мы должны играть с оппонентом. Самое важное, что у нас есть команда, которая может на данный момент решать большие задачи. Нам надо настраиваться только на победу. Понятно, что эта игра будет непростой для нас, поэтому надо готовиться очень серьезно", – цитирует Малиновского официальный сайт УАФ.

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