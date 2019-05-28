Малиновский: Сборная Украины способна решать высокие задачи

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Сербии, который состоится 7 июня на Арене Львов.

"Будет тяжелая игра. Но мы должны сыграть так, как мы умеем, а там уже будет видно, каким будет результат в конце матча. У нас хорошая команда, квалифицированный состав, все знают что делать.

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Тренерский штаб в любом случае покажет, как мы должны играть с оппонентом. Самое важное, что у нас есть команда, которая может на данный момент решать большие задачи. Нам надо настраиваться только на победу. Понятно, что эта игра будет непростой для нас, поэтому надо готовиться очень серьезно", – цитирует Малиновского официальный сайт УАФ.

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