Защитник Арсенала Александр Зинченко признался, о чем тихо говорил с Габриэлом Мартинелли во время матча с Тоттенхэмом (3:1).

Бразилец стал жертвой фола Эмерсона, который арбитр оценил на прямую красную. Зинченко советовал Мартинелли картинно "помучиться", чтобы у рефери не оставалось сомнений.

Зинченко берегут на Ливерпуль – украинец не готовился с Арсеналом к матчу Лиги Европы

"Сам фол я не видел. Я первым подбежал к Мартинелли, а он сразу меня спрашивает: "Это красная карточка?". Я говорю: "Да, просто лежи на поле, не спеши, "восстанавливайся". Это футбольные хитрости, но эпизод еще надо пересмотреть и потом делать какие-то выводы", – объяснил Зинченко в разговоре на канале жены Влады Седан.

Напомним, Арсенал одержал победу 3:1 и остался на вершине таблицы АПЛ.

Арсенал нанес Тоттенхэму первое поражение – Зинченко триумфально вернулся, укрепив лидерство в АПЛ