Захисник Арсенала Олександр Зінченко зізнався, про що тихо говорив з Габріелом Мартінеллі під час матчу з Тоттенхемом (3:1).

Бразилець став жертвою фолу Емерсона, який арбітр оцінив на пряму червону. Зінченко радив Мартінеллі картинно "помучитися", щоб у рефері не залишалось сумнівів.

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"Сам фол я не бачив. Я першим підбіг до Мартінеллі, а він відразу мене питає: "Це червона картка?". Я кажу: "Так, просто лежи на полі, не поспішай, "відновлюйся". Це футбольні хитрощі, але епізод ще треба передивитися і потім робити якісь висновки", – пояснив Зінченко у розмові на каналі дружини Влади Седан.

Нагадаємо, Арсенал здобув перемогу 3:1 і залишився на вершині таблиці АПЛ.

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