Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги 2021/22. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Зинченко и Ярмоленко встретятся в Кубке Лиги / коллаж из открытых источников

Вест Хэм, который в среду выбил Манчестер Юнайтед, в родных стенах сыграет против действующего триумфатора турнира – Ман Сити. Соответственно, украинские болельщики имеют шанс увидеть дуэль Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

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Среди других дуэлей на этой стадии выделяются также противостояние Арсенала с Лидсом, а также встреча Челси и Саутгемптона. Ливерпулю достался Престон, а Тоттенхэм сыграет с Бернли.

Поединки четвертого раунда Кубка лиги будут сыграны в течение недели 24-31 октября. Точное расписание матчей будет обнародовано позже, информирует официальный сайт турнира.

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка лиги 2021/22: