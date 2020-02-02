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Зинченко – второй украинец, получивший красную карточку в АПЛ

20:33 206 Читати українською
Зинченко – второй украинец, получивший красную карточку в АПЛ
Александр Зинченко / ВВС

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не доиграл матч 25 тура АПЛ против Тоттенхэма.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

Игрок сборной Украины получил две желтые карточки от главного арбитра матча Майка Дина и на 61 минуте покинул поле. Зинченко стал вторым украинцем, который получал красную карточку в АПЛ, информирует Opta.

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Первым был бывший защитник Арсенала Олег Лужный. Он был удален с поля в январе 2002 года в поединке против Блэкберна.

Отметим, что после удаления Зинченко "горожане" почти сразу пропустили гол от команды Моуринью – отличился новичок "шпор" Бергвейн. На 71 минуте окончательный счет в матче установил Сон Хын Мин.

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Теги
Тоттенхэм - Манчестер Сити Англия Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Олег Лужный
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