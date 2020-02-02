Зинченко – второй украинец, получивший красную карточку в АПЛ

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не доиграл матч 25 тура АПЛ против Тоттенхэма.

Игрок сборной Украины получил две желтые карточки от главного арбитра матча Майка Дина и на 61 минуте покинул поле. Зинченко стал вторым украинцем, который получал красную карточку в АПЛ, информирует Opta.

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Первым был бывший защитник Арсенала Олег Лужный. Он был удален с поля в январе 2002 года в поединке против Блэкберна.

Отметим, что после удаления Зинченко "горожане" почти сразу пропустили гол от команды Моуринью – отличился новичок "шпор" Бергвейн. На 71 минуте окончательный счет в матче установил Сон Хын Мин.

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