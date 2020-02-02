Зінченко – другий українець, який отримав червону картку в АПЛ

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не дограв матч 25 туру АПЛ проти Тоттенхема.

Гравець збірної України отримав дві жовті картки від головного арбітра матчу Майка Діна і на 61 хвилині покинув поле. Зінченко став другим українцем, який отримував червону картку в АПЛ, інформує Opta.

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Першим був колишній захисник Арсенала Олег Лужний. Він був вилучений з поля у січні 2002 року в поєдинку проти Блекберна.

Зазначимо, що після вилучення Зінченка "містяни" майже одразу пропустили гол від команди Моурінью – відзначився новачок "шпор" Бергвейн. На 71 хвилині остаточний рахунок в матчі встановив Сон Хин Мін.

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