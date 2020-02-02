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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

Зінченко – другий українець, який отримав червону картку в АПЛ

20:33 1099 Читать на русском
Зінченко – другий українець, який отримав червону картку в АПЛ
Олександр Зінченко / ВВС

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не дограв матч 25 туру АПЛ проти Тоттенхема.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін
 
Олександр Зінченко 61’
61’ Олександр Зінченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін

Гравець збірної України отримав дві жовті картки від головного арбітра матчу Майка Діна і на 61 хвилині покинув поле. Зінченко став другим українцем, який отримував червону картку в АПЛ, інформує Opta.

Зінченко отримав червону картку в матчі проти Тоттенхема – відео першого вилучення в кар'єрі українця

Першим був колишній захисник Арсенала Олег Лужний. Він був вилучений з поля у січні 2002 року в поєдинку проти Блекберна.

Зазначимо, що після вилучення Зінченка "містяни" майже одразу пропустили гол від команди Моурінью – відзначився новачок "шпор" Бергвейн. На 71 хвилині остаточний рахунок в матчі встановив Сон Хин Мін.

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Зінченко отримав червону картку в матчі проти Тоттенхема – відео першого вилучення в кар'єрі українця
20:09
6744
Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Тоттенхем - Манчестер Сіті Олег Лужний Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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