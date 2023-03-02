Зинченко второй раз подряд номинирован на звание лучшего игрока Арсенала
Защитник "канониров" Александр Зинченко еще раз доказывает, что понемногу становится лидером коллектива Микеля Артеты.
Арсенал начал голосование за лучшего игрока прошедшего месяца. Претендентами на награду стали Букайо Сака, Жоржинью, Габриэл и Александр Зинченко.
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Пресс-служба лондонцев так описала игру украинца: "Еще один выдающийся месяц для нашего защитника, уже второй раз номинированного на награду.
Его лучшим моментом стал первый гол в Премьер-лиге на Вилла Парк. За пять матчей он 34 раза отобрал мяч, отдал 329 передач и создал пять голевых моментов для своей команды, играя в типичном для себя стиле"
Заметим, что отдать голос за украинца или своего другого фаворита можно по ссылке.
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