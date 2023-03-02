Защитник "канониров" Александр Зинченко еще раз доказывает, что понемногу становится лидером коллектива Микеля Артеты.

Арсенал начал голосование за лучшего игрока прошедшего месяца. Претендентами на награду стали Букайо Сака, Жоржинью, Габриэл и Александр Зинченко.

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Пресс-служба лондонцев так описала игру украинца: "Еще один выдающийся месяц для нашего защитника, уже второй раз номинированного на награду.

Его лучшим моментом стал первый гол в Премьер-лиге на Вилла Парк. За пять матчей он 34 раза отобрал мяч, отдал 329 передач и создал пять голевых моментов для своей команды, играя в типичном для себя стиле"

Заметим, что отдать голос за украинца или своего другого фаворита можно по ссылке.

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