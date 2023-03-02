Лидер сборной Украины Александр Зинченко снова заставил Англию говорить о себе. Все благодаря уверенной игре.

После победы над Эвертоном (4:0) на послематчевой пресс-конференции главный тренер Арсенала Микель Артета объяснил, для чего прошлым летом "канониры" приобрели Александра Зинченко из Манчестер Сити.

"Он добавляет что-то новое команде, позволяет нам быть более непредсказуемыми", – заявил коуч. И эту самую неожиданность украинский сборник продемонстрировал в матче против "ирисок", став автором дебютного ассиста лондонцев. Детальнее – в новом видео на YouTube-канале Футбол 24.

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