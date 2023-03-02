Арсенал розпочав голосування за найкращого гравця місяця, що промайнув. Претендентами на нагороду стали Букайо Сака, Жоржінью, Габріел та Олександр Зінченко.

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Прес-служба лондонців так описала гру українця: "Ще один видатний місяць для нашого захисника, який вже вдруге поспіль номінований на нагороду.

Його найкращим моментом став перший гол у Прем'єр-лізі на Вілла Парк. За п'ять матчів він 34 рази відібрав м'яч, віддав 329 передач і створив п'ять гольових моментів для своєї команди, граючи в типовому для себе стилі".

Зауважимо, що віддати голос за українця чи іншого свого фаворита можна за посиланням.

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