Зінченко вдруге поспіль номінований на звання найкращого гравця Арсенала
Захисник "канонірів" Олександр Зінченко вкотре доводить, що потроху стає лідером колективу Мікеля Артети.
Арсенал розпочав голосування за найкращого гравця місяця, що промайнув. Претендентами на нагороду стали Букайо Сака, Жоржінью, Габріел та Олександр Зінченко.
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Прес-служба лондонців так описала гру українця: "Ще один видатний місяць для нашого захисника, який вже вдруге поспіль номінований на нагороду.
Його найкращим моментом став перший гол у Прем'єр-лізі на Вілла Парк. За п'ять матчів він 34 рази відібрав м'яч, віддав 329 передач і створив п'ять гольових моментів для своєї команди, граючи в типовому для себе стилі".
Зауважимо, що віддати голос за українця чи іншого свого фаворита можна за посиланням.
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