Главный тренер Бенфики Нельсон Вериссимо признался, что нападающий Роман Яремчук, несмотря на нападение России на Украину, продолжает работать и показывает всем пример.

"Бенфика полностью поддерживает Романа, но своими действиями он стал примером профессионализма для нас всех.

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Несмотря на трудную ситуацию, он посвятил себя работе и подготовке к матчам.

Мы знаем, что ему тяжело, но он работает. Мы с ним постоянно в контакте, общаемся и поддерживаем", – цитирует Вериссимо A Bola.

Напомним, ранее Яремчук вместе с лиссабонским грандом инициировал сбор гуманитарной помощи для Украины.

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