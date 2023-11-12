Зінченко – про дебютний гол за Арсенал на Емірейтс: "Це приголомшливе відчуття"
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко прокоментував свій гол за "канонірів" у матчі 12-го туру АПЛ проти Бернлі (3:1).
"Радий, що ми здобули 3 очки. Це було дуже важливо. Ми знали, наскільки вони (Бернлі, – прим.) хороший суперник, наскільки вони організовані в обороні.
Неймовірний гол Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Бернлі – 3:1
Знаємо, як Венсан Компані намагається грати у свій футбол. Ми передбачали, що вони сидітимуть дуже низько, але намагалися генерувати якнайбільше атак.
Я щасливий забити свій перший гол на Емірейтс. Це приголомшливе почуття. Я дійсно намагаюся викладатися на повну в кожній грі, демонструвати свій максимум.
Тренер сказав нам перед матчем, що ми повинні бути готові до кожного м'яча. Вважаю, що це правильний шлях. Я думаю, у нас є правильна реакція на помилки, яких ми припустились", – цитує Зінченка BBC Sport.
Нагадаємо, для 26-річного українця гол у ворота Бернлі став першим у поточному сезоні та другим за час виступів у складі Арсенала (минулого сезону Олександру вдалось відзначитись у виїзному матчі проти Астон Вілли).
Зінченко забив гол і провів суперматч, ставши найкращим – Арсенал переміг Бернлі й наздогнав Ман Сіті на вершині АПЛ