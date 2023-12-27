"Арсенал теперь – другая команда. Они многому научились в прошлом сезоне и, в том числе благодаря потенциалу Деклана Райса, вышли на новый уровень.

Зинченко попал в топ-10 лучших левых защитников 2023 года

Я думаю, Арсенал продолжит прогрессировать. И он способен стать чемпионом Англии в этом сезоне. Но проблема этой команды – ее левый защитник, Александр Зинченко. В матче против Ливерпуля (1:1) он продемонстрировал откровенно плохую игру в обороне.

Зинченко – мое главное беспокойство, когда я размышляю о нынешнем Арсенале. Думаю, Александр подходит только для матчей против команд, которые играют исключительно от обороны, и в которых Арсенал доминирует. Но для команд-лидеров Зинченко не годится.

Впереди Арсенал ждут матчи с Вест Хэмом, Фулхэмом, Кристал Пэлас и Ноттингем Форест. В этих играх надо брать максимум очков. Если команда этого не сделает, значит, она не имеет права выигрывать АПЛ", – цитирует Мерсона Mirror.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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