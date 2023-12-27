"Арсенал тепер – інша команда. Вони багато чому навчилися минулого сезону і, у тому числі завдяки потенціалу Деклана Райса, вийшли на новий рівень.

Зінченко потрапив у топ-10 найкращих лівих захисників 2023 року

Я думаю, Арсенал продовжить прогресувати. І він здатний стати чемпіоном Англії цього сезону. Але проблема цієї команди – її лівий захисник, Олександр Зінченко. У матчі проти Ліверпуля (1:1) він продемонстрував відверто погану гру в обороні.

Зінченко – моє головне занепокоєння, коли я розмірковую про нинішній Арсенал. Думаю, Олександр підходить тільки для матчів проти команд, які грають виключно від оборони, і в яких Арсенал домінує. Але для команд-лідерів Зінченко не годиться.

Попереду на Арсенал чекають матчі з Вест Хемом, Фулхемом, Крістал Пелас і Ноттінгем Форест. У цих іграх треба брати максимум очок. Якщо команда цього не зробить, отже, вона не має права вигравати АПЛ", – цитує Мерсона Mirror.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

Мудрику готують незвичну позицію в Челсі, вирок Зінченку від легенди МЮ і фанатів – Англію запалив виступ українця