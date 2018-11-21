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Україна – Туреччина: Зінченко – найкращий гравець "синьо-жовтих" за версією InStat

20 листопада 23:21 434 Читать на русском
Україна – Туреччина: Зінченко – найкращий гравець "синьо-жовтих" за версією InStat
Олександр Зінченко / фото: ФФУ

Хавбек збірної України Олександр Зінченко став найкориснішим гравцем у складі "жовто-синіх".

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко здійснив за матч 130 техніко-тактичних дій, що більше ніж у будь-кого з гравців національної команди.

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Зінченко виграв 8 єдиноборств, здійснив 13 перехоплень і підбирань, 3 вдалі обведення, 8 гострих передач та 2 удари по воротах, повідомляє Zbirna.com.

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Рейтинг ефективності гри Олександра Зінченка за версією InStat склав 325 балів. На другому місці – голкіпер збірної Андрій Лунін з 304 очками, третій – Микола Матвієнко, що заробив 285 пунктів.

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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
Матч завершено
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Туреччина
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Україна Україна Збірна України Україна - Туреччина Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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