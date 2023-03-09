Шахтер называют одним из главных аутсайдеров на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Команде Игоря Йовичевича нужно чудо.

Суперкомпьютер Five Thirty Eight обнародовал обновленные прогнозы на плей-офф Лиги Европы. Оценки базируются на силе составов команд и их последних выступлениях.

Шахтер – Фейеноорд: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы

Явным фаворитом турнира выступает Арсенал. Александр Зинченко имеет 24% на то, чтобы поднять над головой Кубок УЕФА. В тройке главных претендентов на победу также МЮ (13%) и Байер (11%). А четвертым идет следующий соперник Шахтера.

У "горняков" меньше процента на завоевание трофея. Алгоритмы показывают, что Шахтер будет забивать 1,8 гола и пропускать 1,2 гола за матч против средней команды Лиги Европы на нейтральном поле.

В противостоянии с Фейенордом компьютер дает Шахтеру 25% на выход в четвертьфинал. В формально домашнем матче, который состоится в Варшаве, у дончан 26% на победу (25% на ничью, 50% на успех гостей – из-за округления выходит >100%). В ответном матче шансы будут еще хуже.