Суперкомп'ютер Five Thirty Eight оприлюднив оновлені прогнози на плей-офф Ліги Європи. Оцінки базуються на силі складів команд і їхніх останніх виступах.

Шахтар – Фейєнорд: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Явним фаворитом турніру виступає Арсенал. Олександр Зінченко має 24% на те, щоб підійняти над головою Кубок УЄФА. У трійці головних претендентів на перемогу також МЮ (13%) та Байєр (11%). А четвертим йде наступний суперник Шахтаря.

У "гірників" менше відсотка на завоювання трофея. Алгоритми показують, що Шахтар буде забивати 1,8 гола та пропускати 1,2 гола за матч проти середньої команди Ліги Європи на нейтральному полі.

У протистоянні з Фейєнордом комп'ютер дає Шахтарю 25% на вихід у чвертьфінал. У формально домашньому матчі, який відбудеться у Варшаві, донеччани мають 26% на перемогу (25% на нічию, 50% на успіх гостей – через заокруглення виходить >100%). У матчі-відповіді шанси будуть ще гіршими.