Загальний призовий фонд зимового турніру складає 30 тисяч доларів, а переможець здобуде 10 тисяч, інформує Meta-ratings. Сума витрат на проведення змагань – близько 100 тисяч доларів.

Металіст та ще три клуби стануть учасниками "Зимового кубка" від ТК Футбол

У Winter Cup-2022, які проводять телеканали Футбол 1/2/3, візьмуть участь Чорноморець, Верес, Металіст і Полісся. Матчі заплановані з 3 по 12 лютого в турецькому місті Белек.

До слова, відкриватимуть Зимовий Кубок рівненська та житомирська команди очним протистоянням.

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