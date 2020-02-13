Зиеш согласовал личный контракт с Челси – стали известны детали перехода лидера Аякса

Лондонский Челси близок к подписанию хавбека Аякса Хакима Зиеша, который планирует сменить клубную прописку после окончания текущего сезона.

Лондонцы уже согласовали детали личного контракта с игроком сборной Марокко, информирует журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере. Игрок перейдет в Челси летом и подпишет контракт до 2025 года, по условиям которого будет зарабатывать 5 млн евро в год плюс бонусы.

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Переговоры "аристократов" с Аяксом находятся на завершающей стадии. Ожидается, что сумма трансфера составит 45 млн евро.

К слову, после снятия трансферного бана Челси пока не сделал ни одного приобретения. Кроме Зиеша, лондонцы планируют побороться за Натана Аке из Борнмута и Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии.

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