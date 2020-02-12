Челси хочет вернуть Бога

Лондонский клуб продолжает искать усиление в атакующую линию.

Челси попытается вернуть своего бывшего нападающего Жереми Бога, который сейчас защищает цвета Сассуоло, сообщает Daily Express.

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Лондонцы намерены заплатить за 23-летнего француза 15 млн евро, но эта сумма может не устроить итальянцев. Напомним, Жереми присоединился к лагерю Сассуоло в 2018 году, перейдя именно с Челси за 3 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Бога провел 22 матча, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.

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