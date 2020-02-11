700 фунтов, чтобы вывести на поле звезду АПЛ – как английские клубы цинично наживаются на детях

Мечтаете, чтобы ваш ребенок выводил футболистов на матч? В Англии такое удовольствие обходится родителям достаточно дорого – один поединок часто стоит больше, чем среднемесячная зарплата украинца.

Вывести игрока любимой команды на поле перед началом поединка – мечта любого мальчишки, который интересуется футболом. Хоть раз выйти за руку с кумиром на глаза тысяч болельщиков – мгновение, которое запоминается на всю жизнь. В большинстве случаев игроков на поле выводят дети, которые занимаются в клубных футбольных школах, однако бывают и исключения.

В самой богатой лиге мира – АПЛ – вспыхнул серьезный скандал именно из-за так называемых "талисманов" (детей, сопровождающих игроков от подтрибунных помещений до центру поля перед стартом игры). Как оказалось, многие клубы Премьер-лиги банально продают право вывести своих футболистов на поединок, при этом просят за это довольно серьезную сумму.

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Отдельные представители АПЛ просят за право стать талисманом ( "маскотом") клуба даже 700 фунтов за один матч – такую ​​таксу установил, в частности, Вест Хэм Андрея Ярмоленко. Столько вынуждены выложить родители детей, которые выводят Андрея Ярмоленко и Ко на наиболее статусные поединки АПЛ. Матчи с более слабыми соперниками стоят немного дешевле, но все равно существенно бьют по карману, ведь даже детский сезонный абонемент стоит меньше, чем право выйти вместе с футболистом на один матч. The Telegraph подсчитал, что от таких поступлений клубы в течение сезона зарабатывают около полумиллиона фунтов.

Лишь 7 клубов элитного дивизиона Англии не берут денег с талисманов. Это Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Ньюкасл и Саутгемптон. Эвертон и Уотфорд полученные деньги перечисляют на благотворительность.

Сколько же стоит выйти на поединок за руку со звездой каждого клуба Премьер-лги? Вот и ответ:

1. Арсенал – бесплатно (определяется по итогам лотереи между членами фан-клуба)

2. Астон Вилла – 500 фунтов на матч элитной категории;

3. Борнмут – 235 фунтов на матч элитной категории;

4. Брайтон - 350 фунтов за право выйти рядом с капитаном, 250 – рядом с другими игроками, 2 бесплатных места по результатам голосования;

5. Бернли – 4 места по 310 фунтов, другие – по 40 фунтов;

6. Челси – бесплатно (определяется по итогам лотереи между членами фан-клуба)

7. Кристал Пэлас – 375 фунтов за пакет Gold, 100 фунтов за пакет Silver (при условии, что ребенок имеет свою клубную форму)

8. Эвертон – 1 место бесплатно, остальные – по 599 фунтов (передают на благотворительность)

9. Лестер – 355 фунтов + несколько бесплатных мест по результатам жеребьевки;

10. Ливерпуль – бесплатно (определяется по итогам лотереи между членами фан-клуба)

11. Манчестер Юнайтед – бесплатно (определяется по итогам лотереи между членами фан-клуба)

12. Манчестер Сити – бесплатно (определяется по итогам лотереи между членами фан-клуба)

13. Ньюкасл – бесплатно (определяется по итогам лотереи между членами фан-клуба)

14. Норвич – 500 фунтов за право выйти с капитаном, другие места – по 379 фунтов;

15. Шеффилд Юнайтед – 360 фунтов на матч элитной категории, 300 – на другие поединки;

16. Саутгемптон – бесплатно (определяется по итогам лотереи между членами фан-клуба)

17. Тоттенхэм – 485 фунтов на матчи элитной категории, 350 – на другие поединки. Также есть несколько мест для победителей лотереи;

18. Уотфорд – 100 фунтов, которые передают на благотворительность. Также есть несколько мест для победителей лотереи;

19. Вест Хэм – 700 фунтов на матчи элитной категории, 350 – на другие поединки. Со следующего сезона по 3 места на каждую игру будут разыгрывать в лотерее между членами фан-клуба;

20. Вулверхэмптон – 450 фунтов в матче элитной категории, 320 – на другие поединки.

Как видим, удовольствие явно не из дешевых. Еще циничным является тот факт, что даже такие заоблачные цены не всегда включают непосредственно билет на матч как для ребенка, так и для сопровождающего лица. Неудивительно, что данная политика клубов уже подверглась сокрушительной критике. В частности, Джулиан Найт (председатель комитета спорта, технологий и культуры) уже требует снизить цены, поскольку такие финансовые аппетиты клубов Премьер-лиги делают футбол недоступным для детей из малоимущих семей. "Выглядит так, будто счастье доступно лишь тем семьям, у которых есть лишних 700 фунтов", – говорит чиновник.

На минутку вернемся к украинским реалиям. По данным Министерства финансов Украины, средняя заработная плата в декабре 2019 года составляла примерно 12 тысяч гривен – это меньше 400 фунтов. Представляете, в какую копеечку обходится англичанам любовь их детей к футболу? Понятно, что малоимущие семьи (а таких немало даже в Великобритании) не могут себе позволить осуществить мечту ребенка.

Наживаться на чувствах детей – не лучшая идея, а в данном случае – еще и довольно циничная. Жаль, что желание заработать любым образом поглотило футбол практически на 100%. Там, где крутятся большие деньги, человеческих ценностей остается все меньше и меньше.

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