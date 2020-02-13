Зієш узгодив особистий контракт із Челсі – стали відомі деталі переходу лідера Аякса

Лондонський Челсі близький до підписання хавбека Аякса Хакіма Зієша, який планує змінити клубну прописку після закінчення поточного сезону.

Лондонці вже узгодили деталі особистого контракту з гравцем збірної Марокко, інформує журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра у своєму твіттері. Гравець перейде у Челсі влітку і підпише контракт до 2025 року, за умовами якого зароблятиме 5 млн євро на рік плюс бонуси.

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Переговори "аристократів" з Аяксом перебувають на завершальній стадії. Очікується, що сума трансферу склади 45 млн євро.

До слова, після зняття трансферного бану Челсі поки що не зробив жодного придбання. Крім Зієша, лондонці планують поборотися за Натана Аке з Борнмута і Джейдона Санчо з дортмундської Борусії.

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