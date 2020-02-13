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Зієш узгодив особистий контракт із Челсі – стали відомі деталі переходу лідера Аякса

10:00 505 Читать на русском
Зієш узгодив особистий контракт із Челсі – стали відомі деталі переходу лідера Аякса
Хакім Зієш / Getty Images

Лондонський Челсі близький до підписання хавбека Аякса Хакіма Зієша, який планує змінити клубну прописку після закінчення поточного сезону.

Лондонці вже узгодили деталі особистого контракту з гравцем збірної Марокко, інформує журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра у своєму твіттері. Гравець перейде у Челсі влітку і підпише контракт до 2025 року, за умовами якого зароблятиме 5 млн євро на рік плюс бонуси.

Челсі хоче повернути Бога

Переговори "аристократів" з Аяксом перебувають на завершальній стадії. Очікується, що сума трансферу склади 45 млн євро.

До слова, після зняття трансферного бану Челсі поки що не зробив жодного придбання. Крім Зієша, лондонці планують поборотися за Натана Аке з Борнмута і Джейдона Санчо з дортмундської Борусії.

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