Челси на выезде разгромил Бернли в рамках 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Похоже, Хаким Зиеш наконец-то адаптировался к требованиям Фрэнка Лэмпарда. Именно экс-игрок Аякса открыл счет против Бернли. Интересно, что для марокканца это был первый матч АПЛ, который он начал в стартовом составе.

Челси на выезде разгромил Бернли

Таким образом, Зиеш повторил достижение Диего Косты, датированное августом 2014-го. Оба футболиста отмечались голами за Челси в дебютных матчах в стартовом составе и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Три дня назад Хаким забил еще и Краснодару.

Благодаря этой победе "синие" поднялись на четвертое место в турнирной таблице с 12 очками в активе. Бернли остается последним. У команды Шона Дейча одно очко после первых шести игр.

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