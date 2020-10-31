В рамках 7-го тура АПЛ Бернли в родных стенах потерпел сокрушительное поражение от Челси. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бернли продолжил 6-матчевую безвыигрышную серию в матче с Челси. Лондонцы открыли счет в середине первого тайма. Вернер, в штрафной, классно отдал на Абрахама, который сбросил под удар Зиешу – удар низом в правый угол не оставил голкиперу шансов.

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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась – "синие" выглядели полными фаворитами встречи и полностью контролировали игру. На 63-й подачу с углового головой замкнул Зума – 0:2. Чуть позже, на 70-й, Вернер вышел один на один с вратарем и увеличил преимущество до разгромного. Бернли же за весь матч не нанес ни одного удара в створ ворот.

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