Челсі на виїзді розгромив Бернлі в рамках 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Схоже, Хакім Зієш нарешті адаптувався до вимог Френка Лемпарда. Саме екс-гравець Аякса відкрив рахунок проти Бернлі. Цікаво, що для марокканця це був перший матч АПЛ, який він почав у стартовому складі.

Челсі на виїзді розгромив Бернлі

Таким чином, Зієш повторив досягнення Дієго Кости, датоване серпнем 2014-го. Обидва футболісти відзначалися голами за Челсі в дебютних матчах у стартовому складі і в АПЛ, і в Лізі чемпіонів. Три дні тому Хакім забив ще й Краснодару.

Завдяки цій перемозі "сині" піднялися на четверте місце в турнірній таблиці з 12 очками в активі. Бернлі залишається останнім. У команди Шона Дейча одне очко після перших шести ігор.

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