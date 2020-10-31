У нашего Андрея Ярмоленко с Ливерпулем связанны довольно противоречивые воспоминания. Дело даже не в том, что он в 2014 году был очень близок, чтобы стать игроком мерсисайдской команды. Именно против этого соперника наш земляк дебютировал в АПЛ. Это произошло 12 августа 2018. Андрей вышел на замену вместо Марко Арнаутовича, но это не спасло "молотов" от сокрушительного поражения – 0:4. Тот поединок стал единственным для Ярмоленко против "красных" в Англии. Остальные три игры он пропустил из-за сложных травм.

Впрочем, и сегодня Ярмоленко с первых минут не вышел, хотя некоторые британские СМИ утверждали, что именно украинец заменит в составе травмированного Майкла Антонио. Дэвид Мойес предпочел Себастьянf Алле. В свою очередь Юрген Клопп неожиданно решил проблему с центром защиты. За Ливерпуль в АПЛ дебютировал игрок команды U-23 Натаниэль Филлипс. Также отметим появление в старте Кертиса Джонса, тогда как Милнер остался в запасе.

Сразу со стартовым свистком Ливерпуль прогнозируемо взял мяч и игру под свой контроль. Вест Хэм не пытался прессинговать высоко, но уже вблизи собственной штрафной действовал очень слаженно и компактно. Пока "красные" искали слабое место в оборонительных порядках, "молоты" шокировали молниеносной контратакой. Буквально за 2 паса гости добрались до штрафной соперника. Масуаку выполнил навес, а Гомес выбил прямо на ногу Форналсу. Пабло в гордом одиночестве обработал и мощно пробил в самый угол ворот. Алиссон пытался спасти, но удар был слишком точным – 0:1.

Быстрый мяч картину не изменил. Хозяева медленно переводили мяч с фланга на фланг, а гости отбивались 9-ю футболистами – только Алле пытался мешать центральным защитникам начинать атаки. Ливерпуль, уже наученный Форналсом, старался не делать авантюрных передач, а пространства для фирменных забеганий Мане и Салаха банально не было. Дэвид Мойес выбрал вариант защиты с очень низким блоком.

В атаке Вест Хэм не изменил своим принципам – минимум передач на чужой половине поля и регулярные навесы в штрафную. Однако сегодня там действовал Алле, который совсем не обладает умением Антонио принимать мяч спиной к воротам и разворачиваться под плотным прессингом.

У Ливерпуля впереди тоже не клеилось. За первые 30 минут игры подопечные Юргена Клоппа ни разу не ударили даже в сторону ворот. В такой ситуации могли бы помочь стандарты, но известные мастера в этом компоненте – Робертсон и Александр-Арнольд – тоже ничего не могли поделать с защитой Вест Хэма.

В конце концов подспорье пришло оттуда, откуда его никто не ждал. На 41-й Масуаку совершил необдуманный и вовсе необязательный фол против Салаха. Это произошло в штрафной, поэтому арбитр был неумолим – пенальти. Мохамед сам взялся исполнять наказание. Фабиански прыгнул в угол, а египтянин пробил по центру. На отдых команды ушли при ничейном счете.

После перерыва игра пошла быстрее, но глобальных метаморфоз не произошло. Форналс мог организовать дежавю, но как следует подстроиться под удар не смог, и мяч стал легкой добычей Алиссона. Ливерпуль больше атаковал через фланги, и это едва не сработало. Александр-Арнольд разобрался со своим оппонентом и прострелил в штрафную. Там мяч прошел прямо между позициями Мане и Салаха – Мо уже пробежал траекторию, а Садио никак не смог бы достать.

Ближе к середине второго тайма монотонность в действиях команд стала максимальной. Только нарушения правил нарушали этот "штиль". Кадровые перестановки напрашивались, но оба тренера упорно сохраняли все свои слоты. Лишь на 70-й не выдержал Юрген Клопп – Шакири и Жота вышли вместо Джонса и Фирмино соответственно. Дэвид Мойес продолжал ждать, хочя еще минут 10 назад до этого режиссеры показали Ярмоленко, которому активно давал указания ассистент.

Андрей появился на поле на 74-й, а через три минуты его команда пропустила. Ливерпуль получил редкую возможнось выбежать в контратаку, которую ударом завершал Мане. Фабиански справился и с первым выстрелом и с добиванием, но против Жоты уже был бессилен. Арбитры взяли паузу для просмотра повтора. Даже Кевин Френд лично пошел смотреть видео и не засчитал взятие ворот, зафиксировав нарушение Мане против голкипера Вест Хэма.

Хотя Ярмоленко вышел на позицию центрфорварда, на 81-й разогнал атаку в более традиционном для себя стиле. Украинец отобрал мяч вблизи собственной штрафной на дриблинге протянул его к противоположным воротам. На этом атака завершилась – пространство, оставленное Андреем, никто не заполнил.

В ответ Ливерпуль снова забил. "Красные" провели роскошную позиционную атаку. В ее завершении Шакири классно отдал на Жоту, а в этот раз Диогу избежал нарушений правил и прошил Фабиански.

Поздняя двойная замена Дэвида Мойеса никак не помогла спасти поединок. В компенсированное время Ярмоленко заработал штрафной, после розыгрыша которого пытался пробить Соучек – слабо и неточно. Заключительные минуты Вест Хэм все же провел в атаке, но хозяева не позволили отобрать у себя очки.

Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 16 очков и единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ. У Вест Хэма осталось 8 зачетных пунктов и 31-я позиция.