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Зидан жестко высказался о роли арбитров в победах Реала

5 июля 19:13 - Читати українською
Зидан жестко высказался о роли арбитров в победах Реала
Зинедин Зидан / фото: Реал

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче 34-го тура Ла Лиги против Атлетика (1:0).

 
Серхио Рамос 73’
73’ Серхио Рамос

"Это очень важная победа. Игра получилась очень спорной и тяжелой. Пока мы не стали чемпионами математически, нельзя расслабляться и думать о титуле.

Очередной победный гол Рамоса в видеообзоре матча Атлетик – Реал

Пенальти? Я еще не видел этого эпизода. Я уже устал от разговоров о том, что судьи помогают нам побеждать. Они не прекратятся. Но игроки заслуживают уважения", – приводит слова Зидана Marca.

К слову, единственный гол в этой встрече был забит в середине второго тайма. Его автором стал Серхио Рамос, который реализовал пенальти. На 76-й минуте встречи Рауль Гарсия упал в штрафной мадридцев, но на этот эпизод рефери никак не отреагировал. В прошлом туре Реал также благодаря пенальти победил Хетафе.

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Испания Атлетик - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зинедин Зидан
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