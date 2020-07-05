Зідан жорстко висловився щодо ролі арбітрів у перемогах Реала

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан прокоментував перемогу в матчі 34-го туру Ла Ліги проти Атлетіка (1:0).

"Це дуже важлива перемога. Гра вийшла дуже суперечливою і важкою. Поки ми не стали чемпіонами математично, не можна розслаблятися і думати про титул.

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Пенальті? Я ще не бачив цього епізоду. Я вже втомився від розмов про те, що судді допомагають нам перемагати. Вони не припиняться. Але гравці заслуговують на повагу", – наводить слова Зідана Marca.

До слова, єдиний гол у цій зустрічі був забитий в середині другого тайму. Його автором став Серхіо Рамос, який реалізував пенальті. На 76-й хвилині зустрічі Рауль Гарсія впав у штрафному мадридців, але на цей епізод рефері ніяк не відреагував. В минулому турі Реал також завдяки пенальті переміг Хетафе.

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