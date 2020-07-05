Очередной победный гол Рамоса в видеообзоре матча Атлетик – Реал

Атлетик уступил мадридскому Реалу в матче 34 тура Примеры. Смотрите видео гола и обзор матча Атлетик – Реал на "Футбол 24".

Реал владел ощутимым игровым преимуществом, но никак не мог конвертировать его в забитые голы. Вырвать победу мадридцы смогли только благодаря пенальти, который реализовал Серхио Рамос. Для капитана "сливочных" этот гол стал уже 10-м в нынешнем сезоне Ла Лиги.

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После этой победы Реал набрал 77 очков и увеличил свое преимущество над второй Барселоной до 7-ми пунктов, но каталонцы свой матч 34-го тура проведут позже. Атлетик с 48-ю пунктами остался на 7-й месте.