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Очередной победный гол Рамоса в видеообзоре матча Атлетик – Реал

5 июля 18:17 - Читати українською
Очередной победный гол Рамоса в видеообзоре матча Атлетик – Реал
Атлетик – Реал – 0:1 – видео гола и обзор матча

Атлетик уступил мадридскому Реалу в матче 34 тура Примеры. Смотрите видео гола и обзор матча Атлетик – Реал на "Футбол 24".

 
Серхио Рамос 73’
73’ Серхио Рамос

Реал владел ощутимым игровым преимуществом, но никак не мог конвертировать его в забитые голы. Вырвать победу мадридцы смогли только благодаря пенальти, который реализовал Серхио Рамос. Для капитана "сливочных" этот гол стал уже 10-м в нынешнем сезоне Ла Лиги.

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После этой победы Реал набрал 77 очков и увеличил свое преимущество над второй Барселоной до 7-ми пунктов, но каталонцы свой матч 34-го тура проведут позже. Атлетик с 48-ю пунктами остался на 7-й месте.

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