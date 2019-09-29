Зидан высоко оценил действия игроков Реала в матче с Атлетико

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями от поединка 7-го тура Ла Лиги против Атлетико.

"Мы заслуживали большего, чем набранное очко. Но я должен поздравить игроков, мы снова проявили единство, в очередной раз оставив ворота в неприкосновенности. Мы очень хорошо сыграли в обороне, но нам чего-то не хватало в атаке.

Атлетико – Реал – 0:0 – видеообзор матча

Когда в игре 0:0, конечно, мы можем рисковать больше. Но говорю вам, в будущем мы обязательно добавим. Был соперник, который пытался помешать нашим действиям в атаке. Нам немного не хватило, но теперь мы переходим к следующей игре.

Бейл хорошо выступает. Все игроки, которые находятся здесь, пытаются добиться успеха. Гарет хорошо работает на благо команды. Как и все мы, он мог сделать больше в атаке, но он помогает и в обороне", – цитирует Зидана официальный сайт клуба.

После 7-ми туров Примеры Реал возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 15 очков. Атлетико – третий (14 баллов).

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