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Зідан високо оцінив дії гравців Реала у матчі з Атлетіко

09:30 387 Читать на русском
Зідан високо оцінив дії гравців Реала у матчі з Атлетіко
Зінедін Зідан та Еден Азар / Фото Goal

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився враженнями від поєдинку 7-го туру Ла Ліги проти Атлетіко.

 

"Ми заслуговували більшого, ніж набране очко. Але я повинен привітати гравців, ми знову проявили єдність, в черговий раз залишивши ворота в недоторканності. Ми дуже добре зіграли в обороні, але нам чогось не вистачало в атаці.

Атлетіко – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

Коли в грі 0:0, звичайно, ми можемо ризикувати більше. Але кажу вам, в майбутньому ми обов'язково додамо. Був суперник, який намагався перешкодити нашим діям в атаці. Нам трохи не вистачило, але тепер ми переходимо до наступної гри.

Бейл добре виступає. Всі гравці, що знаходяться тут, намагаються досягти успіху. Гарет добре працює на благо команди. Як і всі ми, він міг зробити більше в атаці, але він допомагає і в обороні", – цитує Зідана офіційний сайт клубу.

Після 7-ми турів Прімери Реал очолює турнірну таблицю, маючи в активі 15 очок. Атлетіко – третій (14 балів).

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Атлетіко - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
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