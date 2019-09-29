Атлетико – Реал – 0:0 – видеообзор матча

Реал сыграл вничью с Атлетико в мадридском дерби в рамках 7-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Реал.

Первое мадридское дерби нынешнего сезона не порадовало зрителей зрелищем. Команды создали мало голевых моментов и так и не смогли открыть счет. Зато беспроигрышная серия Реала в Ла Лиге достигла семи матчей.

Атлетико в родных стенах расписал ничью с Реалом – "сливочные" сохранили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги

После отчетного тура "сливочные", набрав 15 очков, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, Атлетико имеет 14 зачетных пунктов и занимает третье место.