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Атлетико – Реал – 0:0 – видеообзор матча

00:49 18 Читати українською
Атлетико – Реал – 0:0 – видеообзор матча
Атлетико – Реал – 0:0 – видеообзор матча

Реал сыграл вничью с Атлетико в мадридском дерби в рамках 7-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Реал.

 

Первое мадридское дерби нынешнего сезона не порадовало зрителей зрелищем. Команды создали мало голевых моментов и так и не смогли открыть счет. Зато беспроигрышная серия Реала в Ла Лиге достигла семи матчей.

Атлетико в родных стенах расписал ничью с Реалом – "сливочные" сохранили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги

После отчетного тура "сливочные", набрав 15 очков, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, Атлетико имеет 14 зачетных пунктов и занимает третье место.

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