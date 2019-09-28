Атлетико в родных стенах расписал ничью с Реалом – "сливочные" сохранили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги

В рамках матча 7-го тура испанской Примеры Атлетико и мадридский Реал голов так и не забили.

Атлетико очень активно начал поединок, захватив контроль над мячом и прекрасно прессингуя соперника при его потере. Даже когда футболисты Реала задерживали "круглого" в своих ногах, они не знали, что делать дальше – это приводило к долгому топтанию на одном из флангов. Тактика "матрасников" могла принести гол уже на 8-й минуте, когда Азар ошибся при передаче, а Коста, подхватив мяч, в касание забросил его на ход Фелишу. Жоао оторвался от защитников "бланкос", вошёл на правый край штрафной и нанёс мощный удар в дальний угол – впрочем, получилось довольно неточно.

Реал ответил дальним ударом Бэйла "в молоко" и рядом угловых, что дало надежду на динамичное продолжение дерби. Впрочем, в последующие 20-минут команды занимались угрюмой позиционной борьбой без особого обострения. Весь этот период росли только количество фолов и угловых, после которых игроки пробивали с дистанции, или очень неточно, или в защитников. Матч стал разочаровывать.

Впрочем, в последней трети первого тайма поединок начал раскрываться. На 30-й минуте Атлетико был близок ко взятию ворот после прострела Парти с правого фланга на дальнюю штангу, однако Коста не дотянулся до мяча на считанные сантиметры. Реал ответил двумя прекрасными ударами Крооса из-за пределов штрафной в правый нижний угол на 37-й и 40-й минутах – в обоих случаях блестяще сыграл Облак.

Между этими моментами возник мощный выстрел Фелиша метров с 25-ти под левую штангу, но мяч разминулся с каркасом. Уже перед свистком на перерыв "матрасники" вновь были близки к голу после прострела Триппьера, который должен был замыкать Коста, но его успел прервать Куртуа. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулевом счёте.

Второй тайм стартовал обнадёживающе, ведь уже на 49-й минуте у ворот Реала произошел очень опасный момент. Корреа, который только вышел на замену, ударом головой метров с 11-ти замыкал хорошую закидушку с левого фланга, но мяч полетел куда-то в сторону от ворот. Так матч и продолжился – с обострением и ужасным исполнением. Инициативу, однако, неожиданно захватили "сливочные".

"Королевский клуб" вполне мог выйти вперёд после выстрелов Бейла на 55-й и 58-й минутах: первый прошёл метров с 30-ти и полетел на трибуны, а вот второй Гарет выполнял из свободной зоны на правом краю штрафной – впрочем, и в этом случае получилось слишком высоко. Кроме того, на 64-й прямой удар со стандарта с дальней дистанции нанёс Каземиро, но его точность была такой же, как и у Бейла. У Атлетико же за этот период вспомнить вообще нечего.

Оба тренера пытались выиграть этот матч: Диего Симеоне бросил в бой Льоренте и Лемара, а Зидан выпустил Модрича и Хамеса. Это несколько раскрыло поединок, хотя моментов всё равно было маловато. На 73-й счёт мог открывать Сауль, которому удалось перевисеть Рамоса и замкнуть подачу с углового, однако мяч пролетел над перекладиной. Реал ответил навесом Начо с левого фланга, который ударом головой под правую штангу замкнул Бензема – Атлетико спас сейв Облака! "Матрасники" сразу же пошли в атаку с передачей на ход и падением Корреа в штрафной, но пенальти не было и в помине.

В завершении поединка команды совсем не спешили атаковать. И Атлетико, и Реал если и пытались обострять игру, то только через кроссы и лонгболы – так, на 82-й минуте Триппьер простреливал на угол вратарской на Коке (тот пробил в небо), а на 83-й Бэйл подал с левого фланга точно в руки Облаку. На 88-й разнообразить моменты попытался Начо, который решился на дальний удар, однако получилось слишком неточно. Зидан, правда, выпустил последние минуты Йовича, но при этом "бланкос" частенько затягивали время.

В конце концов, и Реал, и Атлетико согласились на сухую ничью, которую и зафиксировал финальный свисток. "Королевский клуб" с 15 очками остался на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, а "матрасники", набрав 14 зачётных баллов, поднялись на третью позицию.