"Марсело и Иско? Я всегда буду доверять им. В последнее время они немного играли, но я уверен, что буду рассчитывать на них. Они всегда показывали, какими игроками они являются. Это правда, что они не играли много в последнее время, но мне приходится выбирать каждые три дня. Они хорошо тренируются.

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Я понимаю, что они проводят на поле очень мало минут, но ситуация такова. Важно то, что они хорошо тренируются. Есть много игроков, и это сложно для тренера выбрать стартовый состав команды", – приводит слова Зидана Sport.es.

Отметим, что Иско провел лишь 319 минут на поле, тогда как Марсело сыграл 519 минут в составе Реала в текущем сезоне. Интересно, что бразильский защитник отметился двумя ассистами, тогда как испанский хавбек не записал в свой актив результативных действий.

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