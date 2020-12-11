Полузащитник Реала Иско не связывает свое будущее с королевским клубом.

Иско хочет попрощаться с мадридцами, однако в клубе нет предложений по полузащитнику, контракт которого рассчитан до лета 2022-го, сообщает El Chiringuito TV.

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Руководство Реала рассчитывает получить за 28-летнего испанца около 60-70 млн евро. По слухам, в услугах Иско заинтересованы Севилья и Интер, последний может включить в соглашение по трансферу своего хавбека Кристиана Эриксена.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Иско провел 8 матчей, но результативными действиями не отличался.

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