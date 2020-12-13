"Марсело та Іско? Я завжди буду довіряти їм. Останнім часом вони небагато грали, але я впевнений, що буду розраховувати на них. Вони завжди показували, якими гравцями вони є. Це правда, що вони не грали багато останнім часом, але мені доводиться обирати кожні три дні. Вони добре тренуються.

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Я розумію, що вони проводять на полі дуже мало хвилин, але ситуація така. Важливо те, що вони добре тренуються. Є багато гравців, і це складно для тренера обрати стартовий склад команди", – наводить слова Зідана Sport.es.

Зазначимо, що Іско провів лише 319 хвилин на полі, тоді як Марсело зіграв 519 хвилин у складі Реала у поточному сезоні. Цікаво, що бразильський захисник відзначився двома асистами, тоді як іспанських хавбек не записав до свого активу результативних дій.

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