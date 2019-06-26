Зидан вместе со своими сыновьями сыграл на турнире во Франции – тренер Реала отличился невероятным финтом

Главный тренер Реала Зинедин Зидан вместе со своими сыновьями Энцо, Лукой, Тео и племянником Дриссом выступили на футбольном турнире Z5 во Франции.

Семья Зинедина Зидана сыграла на футбольном турнире во Франции против женской и мужской команд, которые стали победителями в своих категориях, сообщает DailyMail.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

Отмечается, что турнир проходил в 12 городах, а участвовали в нем 250 команд за право сыграть против команды Зидана в финале.

При этом, Зинедин продемонстрировал, что еще не потерял форму, продемонстрировав невероятный контроль мяча.

"Я ненавижу несправедливость и насилие". Правила жизни Зинедина Зидана