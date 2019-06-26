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Зидан вместе со своими сыновьями сыграл на турнире во Франции – тренер Реала отличился невероятным финтом

10:51 123 Читати українською
Зидан вместе со своими сыновьями сыграл на турнире во Франции – тренер Реала отличился невероятным финтом
Зинедин Зидан / Best Image

Главный тренер Реала Зинедин Зидан вместе со своими сыновьями Энцо, Лукой, Тео и племянником Дриссом выступили на футбольном турнире Z5 во Франции.

Семья Зинедина Зидана сыграла на футбольном турнире во Франции против женской и мужской команд, которые стали победителями в своих категориях, сообщает DailyMail.

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Отмечается, что турнир проходил в 12 городах, а участвовали в нем 250 команд за право сыграть против команды Зидана в финале.

При этом, Зинедин продемонстрировал, что еще не потерял форму, продемонстрировав невероятный контроль мяча.

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