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Зідан разом зі своїми синами зіграв на турнірі у Франції – тренер Реала відзначився неймовірним фінтом

10:46 327 Читать на русском
Зідан разом зі своїми синами зіграв на турнірі у Франції – тренер Реала відзначився неймовірним фінтом
Зінедін Зідан / Best Image

Головний тренер Реала Зінедін Зідан разом зі своїми синами Енцо, Лукою, Тео та племінником Дріссом виступили на футбольному турнірі Z5 у Франції.

Сім'я Зінедіна Зідана зіграла на футбольному турнірі у Франції проти жіночої та чоловічої команд, які стали переможцями у своїх категоріях, повідомляє DailyMail.

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Зазначається, що турнір проходив у 12 містах, а брали участь в ньому 250 команд за право зіграти проти команди Зідана у фіналі.

При цьому, Зінедін продемонстрував, що ще не втратив форму, продемонструвавши неймовірний контроль м'яча.

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Франція Зінедін Зідан Зінедін Зідан Тео Зідан Тео Зідан Енцо Зідан Енцо Зідан Лука Зідан Лука Зідан
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