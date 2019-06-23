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"Я ненавижу несправедливость и насилие". Правила жизни Зинедина Зидана

09:40 2874 90 Читати українською
"Я ненавижу несправедливость и насилие". Правила жизни Зинедина Зидана
Зинедин Зидан / Getty images
Олег Бабий Олег Бабий

Зинедин Зидан. Главный тренер Реала, выдающийся полузащитник-виртуоз, обладатель "Золотого мяча-1998" – собрание его жизненных постулатов и знаменитых цитат. Сегодня, 24 июня, ему исполнилось 47.

Мой отец никогда не говорил, что любит меня. Однако по его поступкам я всегда понимал, что он любит меня больше всего на свете.

Отец всегда подчеркивал, что мигрант должен работать в два раза больше, чем местный.

Родители учили не ставить себя выше окружающих, и я очень благодарен им за науку.

В Марселе я жил в плохом районе. Но важно не где ты живешь, а как. Я общался с двадцатью парнями, и никто из них не пил и не курил.

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В детстве мы организовали с друзьями на марсельском пляже небольшой бизнес. Предлагали отдыхающим посоревноваться со мной в скорости поедания сосисок. Отменный аппетит почти всегда позволял мне выйти победителем.

Зидан

Важно всегда помнить, кто ты и откуда пришел. Никогда не забываю людей, с которыми рос.

Знакомясь с девушкой, прежде всего обращаю внимание на ее руки.

Мне не нравится много говорить, но, конечно же, я буду отвечать на ваши вопросы. У меня нет страха перед публичными выступлениями, но я предпочитаю воздержаться от них.

Марсель навсегда останется моим любимым городом. Там есть своя атмосфера, свой дух. В этом плане Марсель чем-то похож на Ливерпуль.

Если тебе повезло, надо хватать удачу за хвост. Нужно использовать любой шанс для прогресса. Нельзя тратить себя впустую.

Я ненавижу несправедливость и насилие. Получал множество ударов по ходу матча. Я принимал их, ничего не говоря, но наступал момент, когда не мог больше сдержаться. Я вставал и взрывался.

Матерацци? Он так настойчиво дергал меня за футболку, что я попросил его держать руки при себе, поскольку футболку сможет получить после игры. В ответ он оскорбил мою мать и сестру. Я не сдержался. Это был недостойный поступок, но все произошло очень быстро.

Зидан

Можно стерпеть сильный толчок, опасный подкат, мат в свою сторону. Но когда оскорбляют родных – нужно сразу же отвечать.

Между Криштиану и Месси я выбираю Криштиану, потому что он – лучший игрок мира. Месси – это его противоположность, но их соперничество прекрасное, и это то, что люди хотят видеть от футбола. Роналду может сказать что-то резкое, но у него сердце хорошего человека.

Когда заканчивался матч, я предпочел уйти домой, побыть с семьей. Мне не нравилось ходить на вечеринки с футболистами. Потому что ты прекрасно знаешь, что произойдет, если пойдешь, то обязательно сделаешь какую-нибудь глупость. А я не хотел это делать, Потому что моя жена и мои дети – самое главное для меня, и я их очень люблю.

Я мог бы выступать еще в течение двух лет, но подумал, что мне не хватает адреналина для больших матчей. И я принял решение. Это было легче сделать, чем когда кто-то бы сказал мне: "Твое время пришло".

Испанцы кардинально отличаются от меня: им нравится гулять, разговаривать, смеяться... Мне хочется окружить себя такими людьми. Потому что они меня вдохновляют.

Зидан

В футболе нужно быть очень хорошим, выделяться, конечно, и я не знаю, будут ли мои дети лучше, чем я. Но есть еще одна важная вещь – важно получать удовольствие от того, чем ты занимаешься в каждый момент своей жизни. И они получают это удовольствие.

Как тренер, понимаю то, что необходимо моим игрокам и когда следует вмешиваться. Порой достаточно находиться рядом с ними.

Я – мусульманин и верю в единого Бога, который создал все сущее. Эта вера живет внутри меня.

Никогда не стану озвучивать свои политические взгляды, хотя не могу сказать, что политика мне неинтересна.

Я чувствую, что должен вернуть часть того, чего достиг, чтобы помочь тем, у кого есть проблемы. Алжиру очень нужна помощь.

Самым большим достижением моей жизни будут не кубки и медали, а момент, когда дети скажут, что считают меня хорошим отцом.

Мое тело уже не то, что было раньше. Я уже не столь вынослив. Теперь, когда провожу матч, даже на уровне ветеранов, после него все тело начинает болеть и требуется гораздо больше времени для восстановления. Но старение не беспокоит меня.

У меня никогда не было проблем, когда я начал лысеть. Очень хорошо знаю себя. Улицы делают тебя сильнее.

Лысые люди могут быть очень привлекательными. И моей жене я нравлюсь таким – лысым и с бородой.

Зидан

Не думаю, что другие женщины говорят обо мне. Некоторые игроки сходят с ума от женщин, но не я.

Максимум, на что я способен, это сварить яйцо. А вот моя жена Вероника готовит замечательно. Она даже научилась делать некоторые блюда из алжирской кухни.

Я не всегда надеваю галстук. Моя любимая одежда – джинсы и футболка. Мне нравится одеваться естественно, но со вкусом.

Если кто-то когда-нибудь скажет, что хотел бы стать похожим на Зинедина Зидана, я буду по-настоящему счастлив.

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