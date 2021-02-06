"Я очень доволен игрой. Мне понравился характер команды. Сегодня нам нужно было победить, это очень важная победа. Теперь нам нужно вернуть себе радость и снова сыграть хорошо, потому что мы никогда не будем опускать руки.

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Это непросто, когда соперник забивает первым, но у нас хватило сил добиться важного результата. Нужно быть довольными игрой. Мы верили до конца. Это победа характера.

Реал потерял семь или восемь важных игроков, даже с учетом операции Рамоса. Я не оправдываюсь, это просто факт. Мы продолжим бороться за чемпионство, Реал никогда не сдается. А в тяжелые времена и подавно. Будем бороться до конца. Сейчас мы вторые, но хотим большего", – цитирует Зидана Mundo Deportivo.

Напомним, мадридцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 21 матче. Отставание до первого Атлетико составляет 7 пунктов. Кроме того, команда Диего Симеоне имеет два поединка в запасе.

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