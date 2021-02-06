"Я дуже задоволений грою. Мені сподобався характер команди. Сьогодні нам потрібно було перемогти, це дуже важлива перемога. Тепер нам потрібно повернути собі радість і знову зіграти добре, тому що ми ніколи не будемо опускати руки.

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Це непросто, коли суперник забиває першим, але у нас вистачило сил досягти важливого результату. Потрібно бути задоволеними грою. Ми вірили до кінця. Це перемога характеру.

Реал втратив сім або вісім важливих гравців, навіть з урахуванням операції Рамоса. Я не виправдовуюсь, це просто факт. Ми продовжимо боротися за чемпіонство, Реал ніколи не здається. А у важкі часи і поготів. Будемо боротися до кінця. Зараз ми другі, але хочемо більшого", – цитує Зідана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, мадридці посідають друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 43 очки у 21-му матчі. Відставання до першого Атлетіко складає 7 пунктів. Окрім того, команда Дієго Сімеоне має два поєдинки у запасі.

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