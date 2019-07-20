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Зидан: Ситуация с Бейлом не изменилась, игрок никогда не будет проблемой для клуба

10:52 95 Читати українською
Зидан: Ситуация с Бейлом не изменилась, игрок никогда не будет проблемой для клуба
Зинедин Зидан и Гарет Бейл / Diario AS

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал текущую ситуацию с полузащитником команды Гарет Бейл.

"Изменилась ли ситуация с Бейлом? Ничего не изменилось. Это не проблема, футболист никогда не будет проблемой. У него есть контракт с клубом, посмотрим, что произойдет дальше", – приводит слова Зидана AS.

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Напомним, что контракт Бэйла с Реалом действующий еще три года, а зарплата по нему составляет 17 млн евро в год.

В Реале Гарет Бейл играет с 2013 года. В сезоне-2018/19 полузащитник провел за "сливочных" 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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