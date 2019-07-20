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Зідан: Ситуація з Бейлом не змінилась, гравець ніколи не буде проблемою для клубу

10:52 230 Читать на русском
Зідан: Ситуація з Бейлом не змінилась, гравець ніколи не буде проблемою для клубу
Зінедін Зідан та Гарет Бейл / Diario AS

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував поточну ситуацію з півзахисником команди Гаретом Бейлом.

"Чи змінилася ситуація з Бейлом? Нічого не змінилось. Це не проблема, футболіст ніколи не буде проблемою. У нього є контракт з клубом, подивимося, що станеться далі", – наводить слова Зідана AS.

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Нагадаємо, що контракт Бейла з Реалом чинний іще три роки, а зарплата по ньому складає 17 мільйонів євро на рік.

У Реалі Гарет Бейл грає з 2013 року. У сезоні-2018/19 півзахисник провів за "вершкових" 42 матчі у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 6 результативних передач.

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