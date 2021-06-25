"Клянусь внуками, что даже не читал это письмо. Мне передали, что там есть плохие вещи. Но это был не Зидан, это не он писал. Видимо, кто-то сделал это вместо него. Мои отношения с ним? Любовь остается неизменной, ведь он легенда Реала.

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Его уход меня не удивил. Это была одна из возможностей, а я его знаю. Этот год был тяжелым, и человеку надоело быть тренером. Я боролся за то, чтобы он остался. Я провел целый день в попытках убедить его. Зидан очень прост – когда говорит, что хочет уйти, то уходит", – цитирует Переса AS.

Напомним, Реал завершил сезон без единого выигранного трофея, после чего Зидан решил разорвать контракт.

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