Как известно, Зинедин Зидан покинул Реал за год до завершения контракта. Соглашение тренера с клубом было рассчитано до 30 июня 2022-го. "Сливочные" активно ищут нового наставника – в прессе появляются имена Рауля, Почеттино и Антонио Конте.

48-летний Зидан написал открытое письмо, в котором мотивировал причины второй в карьере отставки с поста главного тренера мадридского клуба.

"В течение двадцати лет – с первого дня, когда я приехал в Мадрид и одел эту белую футболку – вы дарили мне свою любовь. Я всегда чувствовал, что между нами было что-то очень особенное. Я имел большую честь быть игроком и тренером важнейшего клуба в истории, но, прежде всего, я просто очередной игрок Реала. Я написал это письмо, чтобы попрощаться с вами и объяснить свое решение оставить тренерскую скамью.

Рауль является наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера Реала, – AS

В 2019-м я вернулся в Реал, меня попросил об этом президент клуба Флорентино Перес. Встречаясь с вами на улице, я неоднократно слышал просьбы вернуться. Я был в долгу перед президентом за предыдущие годы, проведенные в Реале в роли футболиста и тренера, поэтому не мог отказать. Я буду всегда благодарен президенту за то, что в 2001-м он поверил в меня. Он боролся за меня, хотя некоторые люди в клубе были против этого. Провести 20 лет в Мадриде – лучшее, что случалось со мной.

Но сейчас я решил уйти. Это не конец – я не собираюсь прекращать свою карьеру. В мае 2018-го я ушел, потому что после двух с половиной лет с таким количеством побед и трофеев я почувствовал, что команде нужен был новый импульс для того, чтобы оставаться на вершине мирового футбола.

Сегодня ситуация совсем другая. Я ушел, потому что почувствовал, что клуб больше не верит в меня, что является основным фактором, который мне необходим. Нет поддержки ни на среднесрочную, ни на долгосрочную перспективу. Я хорошо знаю футбол и знаю требования такого большого клуба, как Реал, поэтому прекрасно понимаю: ничего не выиграл – надо уходить.

На финальном отрезке моей работы вместе с командой была забыта одна важная деталь – все, что ежедневными усилиями было построено мной в клубе. Отношения со 150-ю людьми, которые работают здесь. Я хочу побеждать, но, кроме трофеев, есть еще и отношения с людьми, эмоции, жизнь коллектива. Все в один момент перестало цениться, исчезло понимание направления развития клуба, а в конечном итоге меня выставляли виноватым даже в самых мелких неудачах.

Мне хотелось бы уважения к тому, над чем мы долго и упорно работали вместе, хотелось бы, чтобы мои отношения с клубом и президентом в последние месяцы моей работы были несколько иными. Мне не нужны были какие-то привилегии, поймите меня правильно. Мне просто нужно было, чтобы люди помнили, что я сделал для этого клуба.

В нынешних реалиях жизни главного тренера во главе команды продолжается два сезона, изредка – чуть больше. Если вы хотите, чтобы этот период был более длительным, важно сохранять человеческие отношения. Это важнее денег, славы и всего остального.

Мне было больно, когда я в очередной раз прочитал в прессе после одного из поражений, что они собираются выгнать меня, если я не выиграю следующую игру. Все эти сообщения бросали в СМИ намеренно, создавая негативное давление на команду, вызывая сомнения в нашем проекте и недоразумения внутри коллектива. К счастью, я работал с настоящими профессионалами, которые верили в меня до последнего, собирались умирать на поле ради меня. Когда что-то пошло не так, они одержали великую победу, сохранив меня на тренерской скамье. Все потому, что они просто верили в меня, и знали, что я верил них.

Я не лучший тренер в мире, но способен дать уверенность игрокам в собственных силах. Это необходимо каждому футболисту, независимо от того, какая у него роль в клубе. На протяжении своей работы здесь я всегда отдавался на все 100. Уважаемые жители Мадрида, я всегда буду одним из вас. Вперед, Мадрид", – приводит слова Зидана AS.

Напомним, Зидан впервые возглавлял "бланкос" в 2016-2018 годах. Тогда команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов. Француз второй раз вернулся в Реал в марте 2019-го и стал чемпионом Испании 2019/20. А вот в сезоне 2020/21 подопечные 48-летнего специалиста остались без трофеев, финишировав вторыми в чемпионате Испании и вылетев из ЛЧ в полуфинале от Челси.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21