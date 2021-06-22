Серхио Рамос рассказал нескольким экс-партнерам из Реала, что продолжит карьеру в ПСЖ, сообщает COPE.

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35-летний испанец со скандалом покинул Реал, цвета которого защищал с 2015-го года. Если ПСЖ все же убедит Серхио переехать в Париж, французам достанется опытный защитник на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Ла Лиги Рамос провел 15 матчей, в которых отличился двумя голами.

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