Рамос сообщил игрокам Реала о своем переходе в ПСЖ
23:40 - Читати українською
Испанский защитник Серхио Рамос похвастался перед своими экс-партнерами.
Серхио Рамос рассказал нескольким экс-партнерам из Реала, что продолжит карьеру в ПСЖ, сообщает COPE.
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35-летний испанец со скандалом покинул Реал, цвета которого защищал с 2015-го года. Если ПСЖ все же убедит Серхио переехать в Париж, французам достанется опытный защитник на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Ла Лиги Рамос провел 15 матчей, в которых отличился двумя голами.
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