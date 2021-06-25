"Клянусь онуками, що навіть не читав того листа. Мені передали, що там є погані речі. Але це був не Зідан, це не він писав. Мабуть, хтось зробив це замість нього. Мої стосунки з ним? Любов залишається незмінною, адже він легенда Реала.

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Його відхід мене не здивував. Це була одна з можливостей, а я його знаю. Цей рік був важким, і людині набридло бути тренером. Я боровся за те, щоб він залишився. Я провів цілий день у спробах переконати його. Зідан дуже простий – коли каже, що хоче піти, то йде", – цитує Переса AS.

Нагадаємо, Реал завершив сезон без жодного виграного трофея, після чого Зідан вирішив розірвати контракт.

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