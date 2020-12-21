Бензема – MVP Ла Лиги сезона 2019/20, Зидан стал лучшим тренером
23:12 - Читати українською
Реал взял ключевые индивидуальные награды по итогам прошлого сезона Примеры.
Форвард мадридского Реала Карим Бензема стал лучшим игроком чемпионата Испании сезона 2019/20 по версии ведущего издания Marca.
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Соотечественник Карима Зинедин Зидан, который возглавляет королевский клуб, получил звание лучшего тренера Ла Лиги. Стоит отметить, что Зизу впервые получает трофей имени Мигеля Муньоса.
К слову, Бензема также стал первым футболистом в эпоху Месси и Роналду в Испании, который взял награду лучшего игрока.
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