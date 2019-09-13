Зидан раздражен слухами о недоверии к Винисиусу

Главный тренер Реала уже устал отвечать на вопросы о молодом нападающем.

"Он рассчитывает на доверие тренера, то есть на мое. Винисиус Жуниор – будущее Реала, но всему свое время.

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Это процесс, иногда ты не играешь. Перестаньте говорить, что я не рассчитываю на него. Я достаточно уверен в Винисиусе, он входит в мои планы", – приводит слова Зидана AS.

В текущем сезоне 19-летний бразилец выходил в основе Реала только на стартовый матч Примеры против Сельты. В двух следующих поединках Зидан выпускал нападающего только со скамейки запасных .

Напомним, этим летом Винисиус мог оказаться в ПСЖ, однако руководство Реала не захотело отпускать одного из своих главных талантов.

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