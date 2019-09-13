Зідан роздратований чутками про недовіру до Вінісіуса

Головний тренер Реала вже втомився відповідати на запитання про молодого нападника.

"Він розраховує на довіру тренера, тобто на мою. Вінісіус Жуніор – майбутнє Реала, але всьому свій час.

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Це процес, іноді ти не граєш. Перестаньте говорити, що я не розраховую на нього. Я достатньо впевнений у Вінісіусі, він входить в мої плани", – наводить слова Зідана AS.

У поточному сезоні 19-річний бразилець виходив у основі Реала лише на стартовий матч Прімери проти Сельти. У двох наступних поєдинках Зідан випускав нападника лише з лави для запасних.

Нагадаємо, цього літа Вінісіус міг опинитися в ПСЖ, однак керівництво Реала не захотіло відпускати одного зі своїх головних талантів.

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