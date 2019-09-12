"Барселона – мій дім, але я хочу перемагати": Мессі інтригує майбутнім, приймає запрошення Роналду, атакує Ліверпуль

Ліонель Мессі проаналізував актуальні проблеми Барселони та відповів на чутки про можливий відхід з каталонського гранда в ексклюзивному інтерв'ю Diario SPORT. Свіжо адаптований переклад – вже на "Футбол 24".

"Поразка від Ліверпуля заплямувала нам увесь рік"

– Барса не найкращим чином завершила минулий сезон, хоча й далеко пройшла у всіх турнірах (чемпіон Іспанії, фінал Кубка, півфіналіст Ліги чемпіонів). Проте за індивідуальними показниками Лео Мессі знову вважається претендентом на "Золотий м'яч"...

– Я погоджуюсь, що кінцівку сезону не можна назвати блискучою, але за винятком двох останніх поєдинків, команда виглядала дуже добре. Поразка від Ліверпуля заплямувала нам увесь непоганий, на мій погляд, рік. Один поєдинок перекреслив усе. Після цього було складно зібратися на фінал Кубка Іспанії. Ми подарували Валенсії перший тайм, провівши на високому рівні лише другу частину того матчу. Індивідуально я почуваюсь дуже сильно, але ми не виконали усі наші завдання.

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– Ти вважаєш себе фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч"?

– Навіть не знаю. Ця нагорода стала трохи дивною. Вже не можна чітко назвати одного фаворита. Зараз більше цінуються успіхи усієї команди, що не так вже й погано. Велике значення має перемога у Лізі чемпіонів, у інші роки – результати на чемпіонаті світу. Я не бачу якогось чіткого критерію для визначення найкращого. Ніколи не почувався фаворитом або не фаворитом. Індивідуальні нагороди мають для мене другорядне значення.

– Як проходить твоє відновлення після травми?

– Зараз я почуваюсь набагато краще. Було боляче травмуватись на першому ж тренуванні після відпустки. Минуло 15 днів і перед матчем проти Бетіса я знову відчув невеличкий дискомфорт. Мене відразу попередили, що цей тип пошкодження гомілки – дуже підступний. Коли починаєш відчувати суттєвий прогрес, болі знову повертаються. Раніше я не проходив через щось схоже, тож тепер знаю, як це відбувається. Потрібно відновитись на сто відсотків, адже рецидив може залишити мене поза грою на більш тривалий період.

– Коли повернешся на поле?

– Наразі я працюю за індивідуальною програмою. Немає якоїсь конкретної дати. Я повинен бути повністю готовим. Точно не зіграю проти Валенсії. Можливо, повернутись до Борусії або Гранади.

– Тебе хвилюють результати команди на старті сезону?

– Не можу сказати, що я сильно переймаюсь. Такий початок був трохи незвичним для нас через велику кількість травм, це ненормально. У Більбао команда виглядала досить непогано, не вистачало лише завершального удару. Ми повністю контролювали гру у другому таймі, але незаслужено поступились. Проти Бетіса хлопці видали розкішний поєдинок, особливо, після перерви. А потім знову втрата на виїзді (Осасуна, прим.ред). Ми повинні зібратись та надолужити втрачене після перерви на матчі збірних.

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– Чи готовий проміняти Прімеру на Лігу чемпіонів цього року?

– Ні, не готовий під цим підписатись. На початку кожного сезону ми повторюємо одне й те ж – хочемо здобути усі можливі трофеї. І це правда. Звісно, що я хотів би знову виграти Лігу чемпіонів. Це важливо, насамперед, для престижу клубу.

– Хто з ваших головних конкурентів найкраще підсилився – Реал, Атлетіко...?

– Усі провели достойну трансферну кампанію. Я вважаю, що Атлетіко побудував велику команду. Спочатку здавалось, що вони найбільше постраждали через серйозний відтік кадрів, але згодом був придбаний ряд хороших гравців, які роблять їх ще більш забалансованими та варіативними. Реал також непогано закупився попри загальну думку, що там нічого не змінилось. Прийшов Азар та ще декілька класних виконавців. Ювентус підсилився, Ман Сіті... Усі гранди стають щораз сильнішими.

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– Які висновки команда зробила після розчарування на Енфілді?

– Ми вже неодноразово переживали схожі вечори у Лізі чемпіонів, не лише на Енфілді. Один поганий матч, навіть після впевненої перемоги вдома, може залишити тебе за бортом турніру. Це потрібно засвоїти раз і назавжди, як і те, що британські стадіони дуже допомагають своїм командам, впливаючи на їхню динаміку. Щоб перемогти у Лізі чемпіонів, потрібно забивати на виїзді, у кожному протистоянні, починаючи з плей-офф. Це фундаментальна річ. Якщо мені не зраджує пам'ять, то останнього разу, коли ми вигравали цей турнір, так було завжди. Без голів на чужому полі, складно пройти далі.

– Де Йонг, Грізманн, Нето та Жуніор стали літніми новачками клубу. Нинішній склад сильніший, ніж минулого сезону?

– Поки не можу дати однозначну відповідь. Минулого року у нас також був дуже сильний склад. Усі новачки – пристойного рівня. Вони стануть важливими виконавцями для команди. Тепер у нас з'явилось значно більше варіантів як в атаці, так і в обороні. Однак лише підсумкові результати продемонструють нашу істинну силу.

– Барса намагалась підписати Неймара, але нічого не вийшло. Ти бажав його повернення?

– Щиро кажучи, так. Я б дуже зрадів його поверненню. Попри це також можу зрозуміти логіку людей, які були проти, і це нормально після всього, що відбувалось з Неймаром, коли він нас покидав. Однак, я розглядаю його, як одного з найкращих гравців світу, який суттєво збільшив би наші шанси досягнути бажаних усіма результатів.

– Вважаєш, що клуб зробив усе, щоб придбати Неймара?

– Насправді, не знаю, чи клуб зробив усе можливе. Я не володію повною інформацію щодо розвитку перемовин, щоб відповісти конкретніше.

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– Не склалось враження, щоб клуб робить лише видимість трансферу, щоб заспокоїти команду?

– Мені важко сказати, що відбувалось всередині керівництва на той момент. Я отримував інформацію лише від Неймара, з наших особистих розмов. Він дуже хотів повернутись. Не знаю, наскільки сильно прагнув цього клуб. Розумію, що з ПСЖ складно вести перемовини, особливо, Барселоні. Я отримував багато інформації з преси, але багато що залишається незрозумілим.

– Ти пильно стежив за перемовинами?

– Звісно, адже я оцінюю його трансфер не лише зі спортивного боку. Розумію, як багато це означає для всього клубу з погляду на спонсорство, імідж, загальний розвиток. Барса здійснила б грандіозний стрибок вперед, але не вийшло.

– Ви спілкувались з Неймаром протягом всього літа. Як він переживав цю сагу?

– Ми з ним не розмовляли після того, як сага завершилась. Я отримав травму, а він почав грати. Але я знаю, що Неймар палав бажанням повернутись. Він дуже хвилювався, щоб все склалось добре.

– Чи був такий момент, коли ти подумав, що клуби вдарили по руках?

– Кожного дня з'являлась нова інформація, але ми не знали, що там відбувається насправді. Я вже не знав, у що вірити.

– Це правда, що футболісти просили керівництво повернути Неймара?

– Зараз з'являється стільки речей... Звісно, що ми не просили. Такого взагалі не існує. Ми коментували його можливе повернення, висловлювали власну думку, чи буде це корисно для команди. Але ми ніколи не говорили: клуб повинен підписати Неймара. Ніхто нічого не нав'язував. Так само було з Грізманном та іншими гравцями.

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– Що відчуваєш, коли говорять, що ти приймаєш рішення у клубі?

– Я вже звик. Таке відбувається не вперше, і неодноразово було доведено, що це неправда. Переживаю схожі речі у збірній Аргентини. Вони розповідають, що я призначаю тренерів, обираю стартовий склад, або, що це робить мій батько. Не надаю цьому великого значення. Я знаю, якою є реальність, насправді.

– Тобто, ти не втручаєшся до керівництва клубом?

– Звісно, що ні. Єдине, чого я прагну – грати та здобувати титули. Зокрема, я б дуже хотів знову виграти Лігу чемпіонів.

– У пресі багато писалось, що ти не хотів бачити Грізманна у команді через те, що він не перейшов минулого року. Ви познайомились ближче?

– Зовсім трішки. Щойно повернувшись до розташування команди, я травмувався, тож більшість часу тренувався окремо від групи. Ми поки не мали багато можливостей поговорити у роздягальні. Але у нас ще буде не одна нагода поспілкуватись ближче.

– Деякі твої колеги публічно висловили стурбованість поведінкою Усмана Дембеле. Він нікого не залишає байдужим. Що скажеш про його витівки?

– Дембеле володіє фантастичним талантом, він може досягнути всього, чого захоче. Цей рік дуже важливий для нього. Йому потрібно зробити якісний крок вперед. Усман повинен бути професіоналом, вбити собі це в голову, адже його мета – тріумфувати в Барселоні. Я сподіваюсь, що Дембеле пощастить трохи більше і він уникне складних травм. Минулого сезону, коли він був нам потрібен, то не міг грати через пошкодження. Він вражаючий футболіст.

– Починаючи з сезону 2014/15 Барса підписала 21 футболіста, але лише 6 з них залишились в команді. Чому провалились інші?

– Тому що у Барселоні грати, дійсно, нелегко. Це найбільший клуб світу і все, що його оточує, фанати, преса, дуже вимогливі. Багато хто не витримує тиску Камп Ноу. Коли ти сильний та маєш голову на плечах, то впораєшся з будь-якими труднощами, але не усі ми однакові.

– Ти боявся можливої відставки Вальверде?

– Коли трапляються такі речі, як на Енфілді, то починаєш думати про найгірше, оскільки не усі завдання були виконані. Щось схоже ми пережили й минулого року, хоча я вважаю, що цього разу було ще гірше. Цілий світ розумів, чого можна очікувати. Але це була повністю наша провина, тренерський штаб не мав нічого спільного з тою грою, яку ми продемонстрували. До цього ми проводили чудовий сезон, домінували у Ла Лізі та дістались фіналу Кубка.

– Президент Бартомеу заявив, що відповідно до умов контракту ти маєш право безкоштовно покинути Барсу вже в кінці цього сезону. Фанатам варто хвилюватись?

– Насправді, я нічого не можу підтвердити, бо у контракті є пункт про конфіденційність. Якби я зараз відповів, то порушив би його. Скажу лише те, що хотів би якнайдовше залишатись частиною Барселони, адже тут мій дім. Але мені не потрібен тривалий контракт заради контракту. Я хочу добре почуватись фізично, приносити користь, бути важливим, і бачити переможний проект.

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– Тобто, прийматимеш рішення наступного року?

– Контракт був укладений давно. Моя ідея полягає в тому, щоб залишатись тут до тих пір, поки моє тіло дозволятиме виходити на поле. Зараз мене не хвилює контракт, зрештою, про це повинен говорити мій батько з президентом. Я лише ділюся власними думками.

– Наявність переможного проекту – це обов'язкова умова?

– Очевидно. Я хочу перемагати і робити це тут. Не маю наміру кудись переходити, але, повторюсь, я хочу продовжувати конкурувати на високому рівні та перемагати.

– Ви вже обговорювали з клубом новий контракт?

– За це відповідає мій батько, але ми ще не вели жодних перемовин. Він би мені обов'язково щось сказав.

– Як твої діти реагують на поразки? Матео продовжує знущатись?

– Вони страждають, особливо Тьяго, який краще розуміє все, що відбувається навколо. Молодший також переймається. Матео був злий на мене, коли я сказав, що він підтримує іншу команду, а не Барселону. До речі, коли написали, що Матео святкував гол Бетіса на Камп Ноу, це була брехня. Атакувала наша команда, м'яч потрапив у бокову сітку, а він миттєво вигукнув: "гол!". Вдома малий бідкався, що його назвали фаном Бетіса.

No es joda, Mateo Messi gritando el gol del Betis pic.twitter.com/yvIiJaMvSe — Mateo Messi (@mateitomessi) August 26, 2019

– Ти ще не втомився бути Лео Мессі?

– Втомився – не вірне слово. Дякувати Богу, я маю можливість насолоджуватись життям. Воно переповнене дивовижними речами. Звісно, часом я хотів би стати непомітним, особливо, коли веду малих до школи. Мене просять автограф або фото о 8:30 ранку, а я ще зовсім сонний... Але я не скаржусь, у жодному разі.

– У вас є свій куточок в Барселоні?

– Зізнаюсь, що ми рідко проводимо час у Барселоні. Наші будні проходять в Кастельдефельс (передмістя – прим.ред). Школа знаходиться неподалік від дому, все дуже зручно. Коли починається навчання, рутина, ми дуже залежні від дітей. Тому нечасто буваємо в Барселоні.

– Як ти переживав смерть доньки Луїса Енріке?

– Це було жахливо. Ніхто не очікував такої трагедії, хоча ми були поінформовані, як проходить лікування. Коли це трапляється настільки близько, коли бачиш її в школі, розділяєш певні миті... Це неймовірно складно. Усі ми маємо дітей, і коли уявляємо, як зараз страждає ця сім'я – нас опановує жах.

– Кріштіану сказав, що запросив би тебе на вечерю? Приймаєш запрошення?

– Жодних проблем. Я завжди повторюю, що у нас хороші стосунки. Ми не є близькими друзями, не грали за одну команду, але гарно спілкуємось на різних заходах. Під час останньої гала-церемонії ми провели разом багато часу. Не знаю, чи вийде у нас повечеряти через щільний графік обох, але якщо трапиться нагода, то проблем не буде.

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